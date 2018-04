Vláda schválila čtyři miliardy pro kraje na opravu silnic druhých a třetích tříd

Kraje dostanou čtyři miliardy korun na opravy silnic druhých a třetích tříd. Peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury schválila vláda v demisi. Aby kraje ale dotace získaly, musí podle návrhu ministerstva dopravy splnit podmínku - a to odstranění nelegálních billboardů kolem silnic první třídy. To ale kraje kritizují, podle nich to přinese komplikace.

Nejvyšší část dotace, zhruba 677 milionů korun, by měl získat Středočeský kraj, který má také nejvyšší podíl silnic v Česku. Kraje navíc budou muset koordinovat své plány oprav se správci cest, hlavně s Ředitelstvím silnic a dálnic. Stát tak chce předejít dopravním komplikacím a případným souběhům s opravami na dálnicích a silnicích 1. třídy.