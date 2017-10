Vláda rozhodne o penězích na společný migrační projekt s Itálií

Česko by mohlo do Itálie poslat 27 milionů korun jako finanční dar na rozjezd společného projektu, v kterém by obě země pomáhaly uprchlíkům v Pobřeží Slonoviny. O poskytnutí daru bude ve středu rozhodovat vláda. Na projektu se nedávno dohodl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) s italským protějškem Paolem Gentilonim.

Podklady pro jednání vlády uvádějí, že v Pobřeží Slonoviny žije až 700.000 lidí bez státní příslušnosti, kteří tam nemají dobré podmínky a podstupují kvůli tomu cestu do Evropy. "Cílem projektu bude zlepšit jejich postavení přímo v zemi původu a přispět tak ke stabilizaci migrační situace v celém regionu západní Afriky," stojí v podkladech pro vládu.