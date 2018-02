Vláda přijala novelu zákona o zbraních, co vychází ze směrnice EU

Doba platnosti zbrojních průkazů se pravděpodobně zkrátí, Česko současně zavede nové kategorie zbraní. Počítá s tím novela zákona o zbraních, kterou schválila vláda a která vychází ze směrnice Evropské unie, proti které Česko podalo žalobu. Novelu ještě musí schválit Parlament, nejsilnější opoziční strana ODS oznámila, že zákon odmítá. Podle novely se dosavadní kategorie zbraní rozšíří o dvě nové. Budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost, a nemusely tak být zaregistrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie. Kolik takových zbraní budou muset jejich majitelé nově zaregistrovat, podle podkladů není jasné. Jejich počty se řádově odhadují na desetitisíce až statisíce.

V souvislosti se zkrácením doby platnosti zbrojních průkazů se počítá s tím, že se sníží správní poplatek ze 700 na 400 korun. Norma také omezuje držení zásobníků na více než deset nábojů pro dlouhé zbraně a více než 20 nábojů pro krátké zbraně. Ministerstvo vnitra v důvodové zprávě k novele uvedlo, že jejím cílem je, aby byla zachována práva a povinnosti oprávněných držitelů zbraní. V zemi bylo v polovině loňského roku přes 301.000 držitelů zbrojních průkazů, u kterých bylo přes 819.000 zbraní podléhajících registraci podle současných zákonů.