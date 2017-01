16-01-2017 08:34 | Martina Bílá

Česká národní banka by měla od července získat pravomoc určovat parametry úvěru na bydlení. Novelu zákona o ČNB dnes projedná vláda, v současnosti centrální banka vydává parametry pro úvěry na bydlení formou doporučení. Ministři budou také rozhodovat o poskytnutí půjčky 40,5 miliardy korun Mezinárodnímu měnovému fondu, která má nahradit předchozí půjčky fondu. Peníze by měly jít z devizových rezerv České národní banky a stát by měl za ně nabídnout záruku. Peníze ČR půjčovala MMF i v předchozích letech.