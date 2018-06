Vláda podpořila návrh na manželství pro homosexuály

Návrh skupiny poslanců, podle kterého by manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví, vláda ANO v demisi na svém zasedání podpořila. Informoval o tom tiskový odbor úřadu vlády. Místo neutrálního stanoviska, které doporučovali vládní legislativci, tak půjde předloha do Sněmovny s podporou kabinetu. K novele občanského zákoníku měla podle podkladů pro schůzi vznést některé připomínky a téma manželství homosexuálů označit za citlivé a vhodné pro celospolečenskou diskusi.

Lidé stejného pohlaví by měli mít v manželství podle předlohy stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo. Pod předlohu připojilo podpis 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Mezi signatáři nejsou zástupci ODS, SPD Tomia Okamury a KDU-ČSL.