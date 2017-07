Na mimopražských mezinárodních letištích by měly být zavedeny systémy pro rozpoznávání obličejů a registračních značek vozidel. Na Letišti Václava Havla už stejný systém funguje, chystá se ale jeho rozšíření na další části budovy. Počítají s tím materiály, které schválila vláda. Opatření vyjdou přibližně na 672 milionů korun. Vnitro chce na letištích v Karlových Varech, Brně, Ostravě a Pardubicích dosáhnout stejných bezpečnostních standardů jako na pražském letišti. Na všech letištích by se měly objevit i čtečky dokladů a palubních vstupenek. Systémy by měly být zavedeny do konce roku 2020.