Vláda: Platy politiků mají růst pomaleji

Platy politiků by měly od příštího roku růst pomaleji, než vyplývá ze současného modelu výpočtu. Ve středu to schválila vláda v demisi. Předloha by měla zbrzdit zvyšující se rozdíl mezi platy představitelů státní moci a ostatních lidí placených z veřejných rozpočtů. Bez změny by bylo zvýšení platů politiků mezi letoškem a příštím rokem podle autorů návrhu "bezprecedentní skokové" a nebylo by možné je "považovat za přiměřené".