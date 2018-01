Vláda odmítla, že by neuvolnění funkcionáři nepřiznávali majetek

Vláda se podle očekávání při projednávání ve Sněmovně postaví proti zúžení okruhu politiků, kteří musejí zveřejňovat majetková přiznání v centrálním registru. Vydala nesouhlasné stanovisko k poslanecké novele, podle níž by se povinnost nevztahovala na komunální politiky, kteří za práci pro obec nepobírají mzdu. Týkala by se tak pouze starostů, místostarostů a radních, kteří jsou pro výkon funkce takzvaně dlouhodobě uvolnění. Navrhované rozlišování funkcionářů nepokládají vládní legislativci za vhodné. Předkladatelé novely v čele s částí poslanců KDU-ČSL tvrdí, že nynější podoba zákona o střetu zájmů přesahuje u neplacených starostů, místostarostů a radních přípustnou míru přiměřenosti ohledně zásahu do jejich práva na soukromí. "Je zřejmé, že neuvolněného funkcionáře, který bere odměnu v mnoha případech v řádu stokorun až tisícikorun, nelze srovnávat s politiky, kteří své funkce vykonávají jako hlavní povolání za odměnu v řádu desítek, respektive stovek tisíc korun," píšou v důvodové zprávě.