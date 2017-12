Vláda odmítla snahu ODS uzákonit povinné odvody na obranu

Návrh opoziční ODS, podle kterého by měl stát povinně dávat na obranu nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu ročně, bude Sněmovna projednávat s negativním stanoviskem vlády. ČTK to sdělila mluvčí vlády Barbora Peterová. Proti návrhu se podle předběžného stanoviska pro zasedání kabinetu postavila ministerstva financí i obrany, které chce věc upravit vlastním návrhem. Ministerstva zdůvodnila odmítavá stanoviska tím, že vláda by byla přijetím návrhu ODS "značně limitována při sestavování státního rozpočtu". Nemohla by také reagovat na vývoj ekonomiky.

Vláda odmítla také návrh ODS na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zrušením daně by státní rozpočet přišel asi o 11 miliard korun. ODS argumentuje mimo jiné tím, že stát by ušetřil stovky milionů korun za její výběr. Daň ve výši čtyři procenta platí při koupi nemovitosti od prosince loňského roku kupující, předtím ji platil většinou prodávající. Podle ODS tato změna znamenala skokový nárůst nákladů na pořízení nemovitostí, protože jejich ceny neklesly. ODS argumentuje tím, že pokud stát daň zruší, sníží se pořizovací náklady na nemovitosti, což se projeví v růstu investic a navýšení příjmů státu z ostatních daní, zejména daně z přidané hodnoty a daně z příjmů. Vláda však argumentuje tím, že tato daň má v českém daňovém systému dlouholetou tradici a v různých podobách je obvyklá ve většině zemí EU.