Vláda nepodpořila ochranu manželství jako svazek muže a ženy

Vláda nepodpořila ústavní ochranu manželství jako výhradní svazek muže a ženy. Oznámil to premiér Andrej Babiš (ANO). Změnu listiny práv a svobod navrhuje skupina více než 30 poslanců z šesti stran v čele s lidovcem Markem Výborným. Už minulá menšinová vláda hnutí ANO ale podpořila jiný poslanecký návrh, který by naopak rozšířil manželství taky pro páry stejného pohlaví. O obou zákonech budou rozhodovat poslanci.

Ke schválení ústavní ochrany manželství ale musejí hlasovat tři pětiny všech členů dolní komory parlamentu. K otevření manželství pro páry stejného pohlaví stačí prostá většina přítomných. Stejnopohlavní páry teď můžou vstupovat do registrovaného partnerství. Pokud by poslanci rozšířili manželství taky pro ně, tento institut by podle návrhu zákona zanikl.