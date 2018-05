Vláda nepodpoří advokáty pro chudé zdarma ani změny ve směnárnách

Vláda v demisi nepodpoří při rozpravě Sněmovny ani jeden ze tří poslaneckých návrhů, které nyní posuzovala. Odmítla návrh poslanců STAN na posílení práv klientů směnáren stejně jako předlohu KSČM, podle níž by chudším lidem mohl náklady na právní zastoupení v civilních sporech nebo rozhodčích řízeních platit zcela nebo částečně stát. Nepodpoří ani návrh hnutí STAN, podle kterého by vysocí státní úředníci včetně ministerských náměstků směli do budoucna zůstat řadovými krajskými zastupiteli. Stanovisko vlády je doporučením pro poslance, kteří jej nemusejí respektovat.

Podle návrhu komunistů by chudším lidem mohl náklady na právní zastoupení v civilních sporech nebo rozhodčích řízeních platit zcela nebo částečně stát. Kabinet při rozhodování poukázal na to, že od července se bezplatná právní pomoc hrazená státem rozšíří a návrh KSČM by zdvojeně upravoval stejnou záležitost. Návrh hnutí STAN by umožnil lidem odstoupit od smlouvy o směně peněz do dvou hodin po jejím uskutečnění. Novela STAN by měla ochránit zejména turisty před těmi směnárnami, které nabízejí pro klienty nevýhodné kurzy. Vláda však upozornila, že změna by mohla mimo jiné neúměrně zatížit směnárny ze strany spekulativně jednajících zákazníků.