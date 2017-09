Krajané, kteří přesídlili s podporou státu do Česka a mají nízký důchod, by mohli v budoucnu dostávat zvláštní příspěvek. Zajistil by jim minimální příjem na živobytí. Mohl by činit dvojnásobek životního minima, nyní je to 6820 korun. Návrh ministerstva práce by měla v pondělí projednat vláda. Ministerstvo financí se záměrem nesouhlasí. Výhrady má i resort vnitra, který by měl příspěvek vyplácet. Podle ombudsmanky by dávka měla být vyšší.