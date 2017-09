Vláda ještě do voleb projedná analýzu zajišťovacích příkazů

Vláda ještě do říjnových voleb projedná analýzu používání zajišťovacích příkazů včetně informace o kauze společnosti FAU. Po schůzce s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO) to novinářům řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Kabinet by měl v nadcházejících týdnech projednat i zprávu o kontrole takzvaných korunových dluhopisů. Pilný uvedl, že analýzu vypracovanou finanční správou už má připravenou a vládě ji předloží do 15. září, poté ji pošle i rozpočtovému výboru Sněmovny. Sobotka je přesvědčen, že zajišťovací příkazy by měly být používány jen v jasně vymezených případech a tehdy, kdy není možné postupovat jinak. Pilný chce vypracovat metodiku, jak mají správci daní tento mimořádný institut používat.

Sobotka minulý týden Pilného vyzval, aby prověřil postup finanční správy v souvislosti s opavskou firmou FAU. Požadavek je reakcí na nahrávku, na níž šéf ANO a Pilného předchůdce Andrej Babiš hovoří o společnosti FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu.