Vláda dá krajům čtyři miliardy na opravy silnic nižších tříd

Vláda v letošním státním rozpočtu našla v jednotlivých kapitolách úspory 8,4 miliardy korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Z těchto peněz chce kabinet dát krajům čtyři miliardy na opravy silnic 2. a 3. třídy. Zbytek peněz využije například na slibované slevy jízdného pro studenty a důchodce. Vláda chce slevu 75 procent na jízdné pro studenty do 26 let a důchodce nad 65 let ve vlacích i autobusech zavést od letošního června. Státní pokladnu to má stát 5,8 miliardy korun. Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 50 miliard korun.