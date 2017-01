25-01-2017 09:56 | Zdeňka Kuchyňová

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Vláda schválila koncepci nákladní dopravy pro roky 2017 až 2023. Ta má vyřešit problémy s nedostatečnou kapacitou železnic a nedokončenou dálniční sítí v Česku. ČTK to řekl Tomáš Neřold, mluvčí ministerstva dopravy. Dokument rovněž stanoví železniční i silniční dopravní stavby, jejichž vznik je třeba v uvedeném období zajistit. Nákladní vlaky mají problém se vejít zejména na trať mezi Prahou, Českou Třebovou a Ostravou, kde si v osobní dopravě konkuruje trojice železničních společností. To podle ministerstva dopravy vede k tomu, že dopravci vypravují větší počet kratších vlaků a pro nákladní dopravu na této páteřní lince nezbývá ve dne mnoho volných termínů.

Muchova Slovanská epopej poletí do Japonska třemi letadly. První plátna Prahu opustí 11. února. Následovat budou další dva lety 15. a 17. února. V rozhovoru s ČTK to řekl radní pro kulturu Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL). Slavnostní vernisáž se v tokijském muzeu uskuteční 7. března. Výstava potrvá tři měsíce. Zda bude poté rozměrné dílo pokračovat v asijském turné, není jasné. Třemi spoji poletí epopej z bezpečnostních důvodů. Podobně cenná díla kvůli riziku leteckého neštěstí nikdy necestují jediným spojem.

Vládní koalice musí mít podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) jistotu, že zvažované rozšíření pravomocí Vojenského zpravodajství v oblasti kybernetické bezpečnosti příliš nezasáhne do svobod občanů. Podle vládní novely, kterou projednává Sněmovna, by mohli zpravodajci umisťovat aktivní prostředky kybernetické obrany do internetových sítí. Návrh kritizují někteří poslanci, uvedl Sobotka. Ohradilo se proti němu také Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).



Zajištění kybernetické obrany Česka není nyní v zákonech ošetřeno. Norma proto nově přisuzuje odpovědnost za kybernetickou obranu Česka armádní tajné službě. Předpokládá, že v případě krajní situace by zpravodajci mohli přistoupit i ke kybernetickému protiútoku. V poslední době podle Sobotky přibývá opatření, která směřují ke kontrole. "A já myslím, že bychom to neměli přehánět, potřebujeme jistotu, že tyto pravomoci ze strany Vojenského zpravodajství nebudou zneužity," řekl. Není si také jist, zda by mělo být oprávnění sledovat data na internetu tak široké.