Vláda chce jednodušší daňový systém či změny v důchodech

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) v návrhu programového prohlášení počítá se zjednodušením a elektronizací daňového systému či vytvořením pravidel pro "předvídatelný růst minimálních mezd". Vyplývá to z dokumentu, který kabinet schválil během svého dnešního jednání. Vláda chce usilovat o snižování rizik terorismu a plánuje vést srozumitelnou zahraniční politiku zaměřenou na prosazování českých národních zájmů. Dokument má 32 stran. Premiéra pak ministři pověřili, aby o návrhu jednal se všemi politickými subjekty zastoupenými ve Sněmovně. Babiš řekl, že jeho vláda nechce přijímat euro, v plánu má naopak masivní investice. Za stěžejní považuje rozvoj digitalizace nebo důchodovou reformu, pro jejíž tvorbu chce kabinet podle návrhu sestavit odborný tým. V prohlášení kabinet slibuje do čtyř let zprovonit 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů nových a 100 kilometrů opravené D1.

Kabinet se v návrhu programového prohlášení zavazuje k přijetí novely zákona o důchodovém pojištění, která by měla zvýšit základní výměru důchodu na deset procent průměrné mzdy. Novela by měla také navýšit důchod o 1000 korun lidem, kteří se dožijí 85 let. Zaměstnanci v náročných profesích by se měli dočkat dřívějšího odchodu do důchodu.