Vláda chce 19. června jednat s odboráři o růstu platů

Vláda se chystá 19. června jednat s odbory o růstu platů ve veřejném sektoru. Po jednání tripartity to na tiskové konferenci řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Odbory to vítají. Stěžovaly si, že s nimi vláda ještě nezačala jednat, i když ji k tomu před čtvrt rokem vyzvaly. V úterý oznámily, že jsou připraveny k protestním akcím. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula věří, že se díky vyjednávání podaří situaci zklidnit a najde se dohoda.

Odbory požadují pro učitele o 15 procent zvýšit sumu na platy a pro ostatní pracovníky veřejného sektoru růst tarifů o deset procent, a to od října. Babiš řekl, že do platů poputuje příští rok o deset procent vyšší suma než letos. Víc si přilepší učitelé, měli by dostat 15 procent. Sestry i pomocný zdravotnický personál by měl dostat příplatky za směny. Pro ostatní zaměstnance, tedy hasiče, policisty či úředníky bude na platy o šest procent víc. Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,6 procenta na 30.265 Kč. Po zahrnutí inflace reálně stoupla o 6,6 procenta, tedy nejrychleji od roku 2003.