Vláda bude schvalovat zvýšení platů a rozhodovat o růstu penzí

Učitelé a pracovníci veřejného sektoru by měli mít po pondělním jednání vlády jasno, o kolik a kdy se jim zvýší plat. Kabinet se chystá v pondělí schválit navrhované nařízení, podle něhož by se od listopadu měl tarif kantorům zvednout o 15 procent a úředníkům, sociálním pracovníkům, hasičům, knihovníkům či hudebníkům o deset procent. O desetinu by si měli od ledna polepšit i lékaři a sestry. Před několika týdny se na tom dohodla koalice, vyhověla tak požadavku odborů. Odboráři jsou kvůli růstu platů od 6. září ve stávkové pohotovosti.

Penze by se od ledna měly zvednout v průměru o 475 korun, tedy celkem o čtyři procenta. Růst odráží zvyšování cen i mezd v zemi. Pevná část důchodu, která je pro všechny stejná, by měla vzrůst z 2550 na 2700 korun. Procentní díl penze, který se stanovuje podle odpracovaných let a odvedených částek, se upraví o 3,5 procenta. Stejně - tedy o 3,5 procenta - se mají zvednout i příplatky k penzi pro odbojáře a pozůstalé po nich. Návrh nařízení připravilo ministerstvo práce. Na konči června Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela starobní důchod bezmála 2,4 milionu seniorů a seniorek. V průměru pobírali 11.807 korun.