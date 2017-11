Vláda Babiše bez důvěry Sněmovny může skončit u Ústavního soudu

Piráti by se podle předsedy Ivana Bartoše obrátili na Ústavní soud, pokud by prezident Miloš Zeman nechal vládnout ohlášený menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO) bez důvěry Sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. Bartoš to dnes uvedl v pořadu Partie televize Prima.

"Pokud by nastala nějaká taková situace a nebylo by možné ani hlasy 120 poslanců tu Sněmovnu rozpustit a záviselo by na prezidentovi, zda takovou vládu bez důvěry nechá, nebo ne, bylo by správné jít tou ústavní stížností a prostě donutit pana prezidenta k tomu kroku," uvedl Bartoš.

Předseda ODS Petr Fiala označil za reálnou hrozbu, že menšinová vláda Babiše bez důvěry dolní komory vznikne vzhledem k tomu, že Zeman a Babiš vytvořili mocenský pakt. Podle Fialy je to absurdní, proti duchu ústavy i proti smyslu parlamentní demokracie.