Zástupci vlády a společnosti AGPI, která provozuje vepřín v Letech u Písku v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy, by si dnes měli předat své návrhy ceny za odkoupení areálu. Vláda by ráda vepřín zbourala kvůli zachování pietního charakteru místa. Projednat a schválit převzetí areálu by kabinet mohl do konce prázdnin, řekl ČTK v tomto týdnu ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Ministerstvo kultury nechalo letos vypracovat posudek o hodnotě pozemků, nemovitostí a technického vybavení farmy. Vlastní posouzení má i společnost AGPI. Cenu ale ani jedna ze stran neoznámila. Zda je někdy zveřejní, není jisté. Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou poskytovat. Podle předpokladů by se vláda mohla materiálem zabývat po své letní pauze na jednání 21. srpna. Herman odhaduje, že by mělo být "do září rozhodnuto". Kabinet podle něj určitě stihne záležitost uzavřít do říjnových sněmovních voleb.