Vítr polámal na Šumavě cca 50.000 stromů

Nedělní silný vítr polámal v šumavském národním parku podle prvních odhadů 50.000 krychlových metrů dřeva. Lidé by proto neměli vstupovat do lesů. Hrozí tam nebezpečí pádu stromů. Silný vítr zasáhl nejvíce jižní část šumavského národního parku. ČTK to řekl jeho mluvčí Jan Dvořák. Přesnou výši škod teprve pracovníci NP Šumava zjišťují. Jde o druhou kalamitu v šumavském národním parku v letošním roce. Koncem srpna silný vítr polámal přibližně 130.000 krychlových metrů dřeva. V průměru představuje krychlový metr jeden strom.