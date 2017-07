Strojírenské Vítkovice plánují, že vybudují menší výrobní podnik v Saúdské Arábii a postupně postaví podobné výrobny i v dalších částech světa. Důvodem je snaha dostat se blíž k zákazníkům, ale mělo by to i pomoci vyřešit nedostatek pracovníků na domácím trhu práce. Do menší továrny v Saúdské Arábii společnost v nejbližších dvou až třech letech zřejmě investuje kolem tří čtyř milionů eur (přibližně 80 až 100 milionů korun). ČTK to řekl generální ředitel mateřské společnosti Vítkovice, a. s., Libor Witassek. "Dá se předpokládat, že jakmile si ten model odzkoušíme na Středním východě, tak bude následovat Asie a USA," řekl ředitel. Vybudování malého montážního závodu připravují také v Rusku nedaleko Moskvy.