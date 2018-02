Vítkové se nepovedla poslední střelba, ve stíhačce skončila sedmá

Veronika Vítková druhou medaili na olympijských hrách nepřidala. O cenný kov bojovala až do poslední střelby, tam ale dvakrát chybovala a propadla se na sedmé místo. Druhé zlato získala Laura Dahlmeierová. Markéta Davidová startovala z patnáctého místa, jenže o další fantastický výsledek ji připravila nepřesná střelba. Celkem šestkrát musela na trestné kolo a propadla se na 25. místo, o dvě pozice před ní dojela Jessica Jisslová. Eva Puskarčíková si na položkách vleže k trati přidala 450 metrů za tři střelecké omyly a skončila 32.

Biatlonista Michal Krčmář obsadil ve stíhacím závodu na olympijských hrách v Pchjongčchangu až 30. místo a nenavázal na senzační stříbro z úvodního sprintu. Sedmadvacetiletý rodák z Vrchlabí pohřbil naděje na další úspěch na střelnici, kde udělal celkem sedm chyb, z toho pět na položkách vestoje. Pro zlato si stejně jako v Soči dojel vedoucí muž Světového poháru Francouz Martin Fourcade, který se po famózním běhu dokázal posunout z osmého místa po sprintu. Svou první velkou individuální medaili v kariéře senzačně získal teprve dvacetiletý Švéd Sebastian Samuelsson, jenž skončil druhý. Bronz vybojoval Němec Benedikt Doll. Druhý český závodník ve stíhacím závodu na 12,5 kilometru Ondřej Moravec udělal dokonce ještě o jednu chybu více než Krčmář a z 29. místa se propadl až na 51. pozici.

Snowboardistka Šárka Pančochová skončila ve slopestylu na olympijských hrách v Koreji šestnáctá. Zlatou medaili v závodu v Pchjongčchangu, který výrazně poznamenaly větrné poryvy a řada pádů, obhájila Američanka Jamie Andersonová. Kvůli větru ve Phoenix Parku byla už v neděli zrušena kvalifikace a dvoukolové finále, oproti obvyklým třem jízdám, začalo s více než hodinovým zpožděním. Pančochová startovala jako první z 25 snowboardistek. V závěru první jízdy musela česká reprezentantka právě kvůli poryvu zabrzdit před skokem. Ve druhé jízdě sedmadvacetiletá snowboardista spadla, dostalo se před ni pět soupeřek a nenavázala na pátou příčku z minulých her v Soči. "S holkama jsme si před startem popřály štěstí a ať to všichni přežijí ve zdraví. Dnes to byl spíše boj o přežití," uvedla Pančochová. Stejně jako například Slovenka Klaudia Medlová, jež měla v první jízdě ošklivě vypadající pád, i Pančochová soudila, že měl být závod přeložen.

Rychlobruslařku Nikolu Zdráhalovou dělilo jen devět setin sekundy od umístění v elitní desítce olympijského závodu na 1500 metrů, i s jedenáctým místem však byla maximálně spokojená. Jednadvacetiletá česká reprezentantka se vyrovnala i s nezvykle pozdním začátkem závodu, na oválu se představila až po 22. hodině místního času. Se svým druhým vystoupení na hrách v Pchjongčchangu byla Zdráhalová spokojená. Zlato získala Ireen Wüstová z Nizozemska.