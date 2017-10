Vídeňští Češi vidí v rakouských volbách naději na utužení vztahů

Rakušané českého původu vzhlížejí k nadcházejícím nedělním volbám do rakouského parlamentu s nadějí. Zhoršení vztahů se neobávají ani v případě předpokládaného konce velké koalice sociálních demokratů (SPÖ) a lidovců (ÖVP) a vstupu pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) do vlády. Naopak je podle nich prostor pro zlepšení. Například předseda národnostní české menšiny při úřadu rakouského spolkového kancléřství Karel Hanzl by si přál, aby příští rakouská vláda uznala nárok na státní podporu menšinovým školám, jako jsou dvojjazyčná školka, základní škola a gymnázium, které ve Vídni navštěvuje na 560 žáků a studentů a které zastřešuje Školský spolek Komenský. Podle Hanzla ve Vídni žije odhadem na 30.000 Čechorakušanů, kteří se aktivně hlásí k českému původu nebo jazyku.

Také další vídeňský Čech Pavel Rodt neočekává zásadní změnu vzájemných vztahů po volbách. "Bude ale záležet na příštích šéfech vlád," zdůraznil osobnostní stránku vztahů mezi politickými reprezentacemi Rodt, který předsedá Menšinové radě české a slovenské větve v Rakousku. V této souvislosti vyzdvihl osobu šéfa lidovců a pravděpodobného příštího rakouského kancléře Sebastiana Kurze. "Pan Kurz je pro nás velmi zajímavý z hlediska menšiny, protože začínal jako státní tajemník pro integraci a zdál se mi velmi dobrý," řekl ČTK předseda organizace zastřešující činnost většiny českých krajanských spolků ve Vídni. Kvůli dominanci tématu uprchlíků se však podle Rodta dostala zcela na okraj témata týkající se takzvaných tradičních uznaných menšin.