Vichřice odkryla historický nález ve Starých Křečanech

Nedávná vichřice pomohla odhalit přes 200 let staré písemnosti a mince v kostele ve Starých Křečanech na Děčínsku. Cenný nález byl ukrytý v makovici, kterou poryvy větru srazily na zem, řekla ČTK Klára Mágrová z rumburského děkanství. Nálezy budou předány Oblastnímu muzeu v Děčíně. Makovice vydala schránku s písemnostmi z roku 1813 a 1901, několik pohledů a velké množství mincí. "Ve speciálně pořízené dubové špulce byla listina ze 14. 5. 1813, kterou sepsal starokřečanský kaplan páter Franz Lumpe. Pochází z dob napoleonských válek a týká se i důsledků státního bankrotu habsburské monarchie v roce 1811," uvedl historik Jan Němec. Mimo to schránka ukrývala více než sto mincí. "Cenný je zvláště pamětní říšský tolar, který 31. října 1717 vydal Vilém Arnošt vévoda sasko-výmarský," doplnil Němec. Tolar je datován do podzimu roku 1717, kdy ve Výmaru vznikl konflikt mezi vévodou Vilémem Arnoštem a hudebníkem Johannem Sebastianem Bachem.