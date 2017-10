Více než stovka lidí se v Plzni svezla vozem bez řidiče Link & Go

Přes 100 lidí se v Plzni svezlo v elektromobilu Link & Go bez řidiče, který představila česká inženýringová firma MBtech na dni otevřených dveří. Jde o první českou prezentaci prototypu z dílen francouzského koncernu AKKA Technologies, pod nějž MBtech patří. MBtech má v v Plzni, Praze a v Mladé Boleslavi 500 lidí, hlavně inženýrů a konstruktérů, řekl ČTK mluvčí MBtechu Andrej Bančanský. Jízdy pro veřejnost se uskutečnily v areálu firmy v průmyslovém parku, tedy mimo běžný silniční provoz. Link & Go nepůjde do sériové výroby, ale prvky vozu budou využitelné v budoucnu pro klienty AKKA respektive MBtechu.

Jde o inteligentní elektromobil futuristického designu určený pro úspornou městskou a příměstskou dopravu, schopný plně autonomní jízdy a reakce na okolní dění. "Veřejnosti jsme přiblížili, jaké to je používat vůz, který se sám řídí a parkuje," uvedl ředitel obchodu a marketingu MBtech Martin Jiroušek. Vůz se ve středu představí v Praze, kde se přihlásila také zhruba stovka lidí.