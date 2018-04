Více českých mediků než loni chce zůstat po škole v tuzemsku

Více českých studentů lékařství z vyšších ročníků než loni chce po škole zůstat v tuzemsku. Odchod do zahraničí zvažuje necelá čtvrtina, nejvíc chtějí do Německa. Slovenských studentů chce odejít do zahraničí asi pětina, nejvíc do Česka. Vyplývá to z průzkumu společnosti Health Care Institute mezi více než 900 českými a téměř 500 slovenskými studenty.

V roce 2016 plánovalo zůstat po skončení studií v Česku 73 procent respondentů, na přelomu loňského a letošního to uvedlo 78 procent. "Při výběru místa budoucí lékařské praxe zohledňují studenti, kteří chtějí zůstat ve své zemi, na prvním místě jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační a specializační přípravu, dále pak pracovní kolektiv, vyváženost osobního a pracovního času, velikost úvazku a plat," píše se v tiskové zprávě k průzkumu.