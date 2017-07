Víc než 550 lidí se podílí na bourání a úklidu areálu v ostravských Dolních Vítkovicích, kde se od středy do soboty konal hudební festival Colours of Ostrava. Hlavní scénu například začali rozebírat už krátce poté, co na ní skončil poslední koncert francouzské kapely Justice. Podle pořadatelů letos festival přilákal rekordní počet návštěvníků. Čtyřdenní vstupenky se vyprodaly ještě před festivalem, do prodeje pak šlo omezené množství jednodenních. I ty se vyprodaly.