Vězeňská služba chce u Tábora postavit novou věznici pro 800 mužů

Vězeňská služba plánuje postavit novou věznici pro 800 mužů na bývalém letišti Všechov u Tábora. Areál, který je v majetku státu, už získala. Stavbu by chtěla dokončit do čtyř let. Na setkání s novináři to uvedl šéf bezpečnostního sboru Petr Dohnal s tím, že vybudování věznice tzv. na zelené louce by se v novodobé historii českého vězeňství uskutečnilo vůbec poprvé. Starosta Tábora Jiří Fišer (Tábor 2020) zdůraznil, že případnou stavbu by museli odsouhlasit zastupitelé města. Se záměrem musí souhlasit vláda. Dohnal předpokládá, že v příštím roce by na projekt mohl získat peníze a v roce 2019 by se pak mohlo začít stavět. Vzniknout by měla věznice s mírnějším režimem.

České věznice jsou v současné době naplněny zhruba na 106 procent, a Vězeňská služba tak stále hledá možnosti, jak kapacitně nedostačujícím zařízením ulevit. Vedle rozšiřování možností ubytování ve stávajících areálech se proto nyní se souhlasem ministra spravedlnosti rozhodla i pro výstavbu zcela nového objektu. Dohnal doufá, že věznicím do budoucna ulehčí elektronické náramky. "Počítám, že se budou týkat nikoliv tisíců, ale stovek případů, a i to je dobře. Člověk jinak slušný se nedostane do věznice a zůstane mu práce i rodina," podotkl.