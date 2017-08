Zhruba osmdesát domů poškodila větrná smršť, která se v pátek kolem 17:30 prohnala Bohuslavicemi na Náchodsku. Nikdo nebyl zraněn, škody budou v milionech korun. ČTK to řekl starosta obce Jiří Tojnar. "Úplně bez střech je deset až 15 domů, asi tři domy jsou i bez krovů a další jsou poškozené částečně," řekl Tojnar. Vichřice podle něj trvala odhadem pět minut. O její síle vypovídá to, že dokázala například zlomit v polovině betonový sloup elektrického vedení nebo ohnout dopravní značky u země. "Byla to neskutečná síla," řekl Tojnar.