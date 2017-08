Veterináři zakázali čtyřem firmám ve Zlínském kraji sklízet do konce roku zemědělské plodiny na celkem 115,5 ha půdy kvůli africkému moru prasat. Pokuta za sklizení je až dva miliony korun. Vyplývá to z mimořádných veterinárních opatření. Stát tak chce zamezit migraci divokých prasat z oblasti, kde se prokázala choroba. O tomto kroku již v pondělí hovořil zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), když vyhlásil mimořádný stav v kraji. Už dříve řekl, že by zemědělcům měla být úroda proplacena. Dostatek potravy má podle hejtmana divoká prasata udržet v ohnisku nákazy a zabránit rozšiřování choroby do dalších regionů. Prasata, která neuhynou na mor, budou odchytávána do klecí a následně utracena.