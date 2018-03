Českým velvyslancem ve Vatikánu se stane Václav Kolaja. Vatikán mu udělil takzvaný agrément, tedy souhlas. Ve funkci nahradí Pavla Vošalíka. Informaci serveru Aktuálně.cz ČTK potvrdila Irena Valentová z tiskového oddělení ministerstva zahraničních věcí. Do země by měl odcestovat na začátku května, pověřovací listiny poté předá papeži Františkovi. Kolaja je vystudovaný historik. Na ministerstvu zahraniční pracuje 22 let a postupně působil na zastupitelských úřadech v Londýně, Washingtonu a na stálém zastoupení ČR při EU. Vošalík na pozici ambasadora působil téměř deset let.

Prezident Miloš Zeman udělí ve středu státní vyznamenání apoštolskému nunciovi Giuseppemu Leanzovi, který v Česku zastupuje Vatikán. Jaké vyznamenání vatikánský diplomat získá, prezidentská kancelář neupřesnila. Leanza se v letošním roce dožil 75 let, a z toho důvodu skončí na pozici apoštolského nuncia v ČR. Leanza v Praze zastupuje Vatikán od října 2011. Do funkce ho jmenoval papež Benedikt XVI. Předtím působil na stejném postu v mnoha zemích světa, například na Haiti, v Zambii, Bosně a Hercegovině, Makedonii nebo Irsku. Sloužil také na nunciaturách v Paraguayi, Ugandě a USA.