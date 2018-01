Věk žen s umělým oplodněním dál stoupá, průměr je nad 35 let

Věk, ve kterém ženy podstupují umělé oplodnění, dál stoupá. Za pět let se u nejčastěji používané metody zvýšil o 16 měsíců, průměrný je nad 35 lety. S věkem ale úspěšnost umělého oplodnění klesá. V roce 2015, ze kterého pochází poslední data zveřejněná Ústavem zdravotnických informací a statistiky byl počet všech cyklů nahlášených do národního registru 38.081, což je o 6,1 procenta více než v předchozím roce.

Nejčastější metodou umělého oplodnění je takzvaná in vitro fetilizace (IVF), při níž se spermie bez dalšího vloží do roztoku k vajíčku. Má úspěšnost přibližně 20 procent. Tato metoda je hrazená z veřejného zdravotního pojištění, ženy do 39 let mají nárok na tři až čtyři pokusy. Za další spojené úkony a léky páry doplácí průměrně 17.500 korun na cyklus placený pojišťovnou. V Česku nyní působí zhruba čtyři desítky center reprodukční medicíny, z nichž většina je soukromých. Problém s neplodností má pětina párů. V ČR smí léčbu podstoupit žena od 18 do 49 let.