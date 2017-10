Vedení Sněmovny se rýsuje, šanci na předsedu má Vondráček z ANO

Uspořádání vedení nové Sněmovny začíná mít zhruba po týdnu povolebních jednání zřetelnější obrysy. Do jejího čela pravděpodobně zamíří Radek Vondráček z vítězného hnutí ANO, podle dosavadních deklarací zástupců některých dalších stran by měl mít pro zvolení dostatečnou podporu. Nominant ODS, předseda občanských demokratů Petr Fiala, zřejmě příliš mnoho šancí nemá. Místopředsedů dolní komory bude patrně pět, ač se mluví i o čtyřech, jako tomu bylo v minulém volebním období.

Bývalý místopředseda Sněmovny Vondráček by měl získat hlasy také od poslanců Pirátů a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Dohromady to představuje pohodlnou většinu 121 z celkových 200 hlasů v případě, že by Vondráček v tajné volbě nevolil sám sebe.