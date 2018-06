Vedení Prahy odmítlo slevu MHD pro studenty na 365 Kč ročně

Pražští radní dnes odmítli navrženou slevu jízdného MHD pro studenty od 15 do 26 let na 365 korun ročně. Výpadek na vybraném jízdném by podle dřívějších informací mohl být až 300 milionů. Studenti tak nadále budou platit 1200 korun za pět měsíců. Radní naopak souhlasili s možností koupit si běžný roční kupon na splátky. Kupon bude moci splácet ve 12, nebo čtyřech splátkách. Novinářům to řekli zástupci vedení města. Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), který návrh slevy pro studenty radním předložil, tak chce učinit znovu. "Chtěli jsme motivovat studenty, aby se naučili využívat MHD a nejezdili načerno. Za 365 korun ročně by řada mladých lidí preferovala metro před autem. Škoda, ale nepolevím a budu to chtít prosadit znovu," uvedl.