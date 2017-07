Širší vedení KDU-ČSL dnes vyzvalo hnutí Starostové a nezávislí (STAN), aby jeho zástupci vstoupili na kandidátky lidovců pro podzimní sněmovní volby. Řešení by mělo nahradit volební koalici, na níž se uskupení původně dohodla, řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podoba společných kandidátek ani způsob financování kampaně by se podle něj neměly měnit. "Usnesení bylo vedeno zodpovědností za volební výsledek a zejména povolební vývoj v České republice. Nechceme riskovat, že by tady mohla být vláda jedné strany," řekl Bělobrádek po jednání celostátního výboru KDU-ČSL. Podle něj je mnoho voličů znejistěno rizikem propadnutí svého hlasu kvůli vyššímu volebnímu prahu. STAN Petr Gazdík ČTK řekl, že koalici dál věří. Vedení hnutí o návrhu lidovců rozhodne příští týden.