Vedení ČSSD odsouhlasilo konec vyjednávání s hnutím ANO

Předsednictvo ČSSD podle zdrojů ČTK potvrdilo konec vyjednávání o vládě s hnutím ANO a souhlasí s tím, jak vedli vyjednávání předseda ČSSD Jan Hamáček s prvním místopředsedou Jiřím Zimolou. Ten před jednáním užšího vedení strany novinářům řekl, že v sobotu s návrhem na ukončení jednání předstoupí i před delegáty sjezdu v Hradci Králové. Uvedl také, že sociální demokraté nemají zapotřebí být fíkovým listem vlády Andreje Babiše (ANO), pokud ale nynější premiér v demisi změní postoj, dveře k dalším jednáním se dají znovu otevřít. ČSSD podle něj chce být rovnocenným partnerem v případné koalici. Stěžoval si mimo jiné na mediální Babišovy výpady směrem k sociálním demokratům.

Podle sociálních demokratů ANO nepřistoupilo na žádnou z variant vládnutí, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Andreje Babiše v roli premiéra. Zástupci ANO novinářům řekli, že ČSSD odmítla návrhy hnutí, protože chtěla získat post ministra vnitra. Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že ČSSD hnutí ANO nabízela takové varianty složení kabinetu, v nichž by nefigurovali předsedové obou stran. Jednou z podmínek ČSSD bylo také to, aby premiérem nebyl trestně stíhaný Andrej Babiš. "My jsme navrhli panu premiérovi, aby v případě, že ta jeho kauza postoupí k soudu, a on bude tím prvoinstančním soudem odsouzen, aby dal záruku, že v takovémto případě z funkce premiéra odstoupí. Ani na tuto nabídku nereagoval," řekl Hamáček.