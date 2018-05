Vedení ANO schválilo koaliční smlouvu s ČSSD

Vedení hnutí ANO schválilo návrh koaliční smlouvy s ČSSD a programové prohlášení případné vlády. Tu musejí podpořit komunisté. Smlouvu a program projedná taky vedení sociální demokracie. To zřejmě vypíše stranické referendum, ve kterém členové ČSSD rozhodnou, jestli strana vstoupí do vlády s ANO. Koaliční vláda by se ve Sněmovně musela opírat o hlasy komunistů, protože ANO a ČSSD mají dohromady 93 z 200 poslanců.

Podle koaliční smlouvy by ANO mělo mít deset členů vlády, ČSSD pět. Koaliční smlouva obsahuje i ustanovení, že v případě demise všech ministrů ČSSD musí podat demisi i premiér a s ním celá vláda. Vyplývá to ze smlouvy mezi hnutím ANO a ČSSD, kterou získala ČTK. Pokud prvoinstančně odsouzený člen vlády neodstoupí, skončí celá koalice. V případě státního rozpočtu, daní, zahraniční politiky nebo třeba volebních zákonů se strany nemohou přehlasovat. Sociální demokraté původně chtěli ve smlouvě uvést pojistky, aby ANO sporné návrhy neschválilo s jinými stranami. V dohodě nakonec není odvolání členů SPD z funkcí sněmovny, jak požadovala ČSSD.