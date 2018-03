Vedení ANO: ČSSD by mohla mít maximálně čtyři ministry

Místopředsedové hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a Richard Brabec by byli ochotni pro sociální demokraty vyčlenit ve vládě vedení maximálně čtyř ministerstev. Jedním z nich by mohl být takzvaně silový resort. Ministerstva financí se ale ANO vzdát nechce. Premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš nechce zatím otázku komentovat. Zástupci vedení ANO to novinářům řekli před začátkem dnešního jednání poslaneckého klubu ANO. Faltýnek o přestávce odhadl, že většina diskutujících poslanců se zatím vyslovila pro menšinovou vládu ANO s ČSSD podporovanou komunisty.

Místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál se domnívá, že počet čtyř ministerstev pro sociální demokracii je "limitní". Umí si představit, že by sociální demokracie mohla získat funkci ministra zemědělství nebo sociálních věcí. Nebránil by se ani tomu, aby ČSSD řídila ministerstvo obrany. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka by měla ČSSD usilovat o resorty, kde má hnutí ANO střet zájmů. Poslanci ČSSD v této souvislosti zmiňovali ministerstva spravedlnosti či vnitra kvůli stíhání Babiše.