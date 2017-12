Vědecké prostředí v Česku ženám nepřeje, upozornila výzva

Zhruba tři stovky odborníků z 29 ústavů Akademie věd (AV ČR) podepsaly dopis vedení, ve kterému upozorňují na nevýhodnou pozici mladých žen ve výzkumu. Jsou podle nich konkurenceschopné mužům jen do chvíle, než mají děti. Poté jejich šance získat granty radikálně klesají. Stejně znevýhodněné jsou při získávání kmenových pozic na vědeckých pracovištích. Iniciátorky výzvy Alena Fornůsková, Veronika Javůrková a Klára Petrželková z Ústavu biologie obratlovců AV se s dopisem obrátily na předsedkyni akademie Evu Zažímalovou jako na "patronku žen ve vědě". Upozorňují v něm, s jakými problémy se potýkají ženy po doktorátu, kterým je zpravidla kolem třicítky a stojí před zásadním rozhodnutím, zda se stát matkami. Neabsolvovat zahraniční stáž zásadně snižuje šanci získat kmenové místo na vědeckém pracovišti nebo grant. Po návratu z rodičovské dovolené má žena proti mužům či bezdětným kolegyním také méně publikací, vedených studentů či odučených hodin. Mnoho žen kvůli těmto překážkám raději vědu úplně opustí. Podle Petrželkové jsou to ztracené talenty a tím, že je společnost nechá z vědy odejít, si počíná také značně neekonomicky.

Iniciátorky dopisu navrhly čtyři opatření, která by podle nich situaci žen ve vědě zlepšila. Je to vypsání nové soutěže, která by hodnotila zajímavost projektu a motivaci navrhovatele, nikoli počet publikací a jejich citovanost. GA ČR by také měla zvážit, zda je u juniorských projektů nutná postdoktorandská zahraniční stáž, a pokud ano, finančně podpořit výjezd celé rodiny. Akademii věd signatáři dopisu dále žádají o jednorázovou dotaci na hlídání dětí pro ty, kdo se rozhodnou pro brzký návrat z rodičovské dovolené. Čtvrtým doporučením je zakládání dotovaných dětských skupin pro děti od jednoho roku.