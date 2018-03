Vědec: Umíme studovat neurony, ale komplexnost mozku nám uniká

Vědci, kteří se zabývají výzkumem mozku a centrální nervové soustavy, dokážou sledovat aktivitu jednotlivých neuronů. Zaznamenat a vyhodnotit komplexní mozkovou aktivitu je však stále nemožné, i když určitý směr se rýsuje díky takzvané optogenetické metodě. ČTK to řekl Jiří Paleček z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který je zároveň předsedou České společnosti pro neurovědy. Technologický pokrok by umožnil výzkum tak významných jevů, jako jsou myšlení, paměť či bolest, dodal Paleček. Nejvíce se věnuje mechanismům a možnostem léčby bolesti. "V léčbě bolesti nebylo za posledních 30 let vynalezeno nové analgetikum. Progres je v této oblasti pomalý, přesto se objevují například neurostimulační metody, které umožňují alespoň malému množství pacientů zlepšit stav. Není to ale léčba, která by zásadně pomohla a odstranila problémy," uvedl.

Současné přístupy ve výzkumu mozku a k léčbě některých onemocnění centrální nervové soustavy představuje festival Týden mozku, který začal na Akademii věd ČR. Jeho součástí jsou přednášky odborníků, workshopy, výstavy a promítání dokumentů. Festival se koná po dvacáté, jeho zakladatelem je neurovědec Josef Syka.