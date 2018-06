Vědci žádají Parlament o možnost korespondenční volby

Padesátka českých vědců se obrátila na Parlament s výzvou, aby schválil korespondenční formu hlasování ve volbách. Výzvu vědci poskytli ČTK s tím, že hlasování poštou by umožnilo volit i těm Čechům v zahraničí, kteří to mají na ambasády příliš daleko. Příslušnou změnu volebních zákonů tento týden představila TOP 09, podle níž by poštou mohli čeští občané v cizině posílat už příští rok své hlasy pro evropské poslance. "Ze statisíců Čechů žijících v zahraničí se voleb účastní jen zlomek oprávněných voličů, protože nyní se musí osobně dostavit na ambasády nebo konzuláty, což v případě zejména velkých zemí, jako je Austrálie, USA nebo Rusko, může být značný problém," zdůvodnili svou výzvu vědci působící v různých institucí, které spojuje příslušnost k Akademii věd. Vědci uvádějí, že v Evropské unii mohou občané volit s využitím poštovních služeb ve 24 zemích. "Neexistují racionální důvody, proč by tento způsob volby nemohl být aplikován i v České republice," dodávají vědci.