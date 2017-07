Vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC) budou spolupracovat s Japonci na rozvoji přístroje, díky kterému by lékaři v budoucnu mohli o měsíce i roky dříve odhalit nádory mozku nebo degenerativní změny v mozku při demenci a Alzheimerově chorobě. Získají tím čas na léčbu a zvýší pacientovy šance na vyléčení, řekl ČTK ředitel pro vnější záležitosti ICRC René Samek. "Přístroj se používá pouze pro výzkum. Abychom ho přenesli do praxe, musí se klinicky vyzkoušet na dobrovolných pacientech a musí ho schválit příslušné úřady," dodal Samek. Doplnil, že přístroj by mohl nádory odhalit o rok i o dva dříve. U některých případů to přitom může být doba, po jejímž uplynutí už je nádor příliš velký a nejde odstranit.