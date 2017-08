Vědci z dejvického Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR vyvinuli sestavu miniaturních molekulárních motorů, které roztáčí světlo o určité vlnové délce. V budoucnu by se mohly využívat například v medicíně. Tým vědců spolupracoval s nizozemským laureátem Nobelovy ceny za chemii Benem Feringou. Plochy tvořené těmito miniaturními motory by se mohly v budoucnu využít pro transport mikroskopických částic, například v medicíně na dopravu látek v těle. "Bylo by možné dopravit léčivo na konkrétní místo v těle a světlem mu ukázat cestu," řekl mluvčí ÚOCHB Dušan Brinzanik. Dodal, že výzkum je nyní na počátku a možné aplikace je těžké předvídat.