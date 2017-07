Na Marsu je rozsáhlé pole tvořené malými sopkami a lávovými proudy, které by mohly představovat vhodné podmínky pro vznik života na planetě. Ukázal to výzkum mezinárodního týmu vědců pod vedením Petra Brože z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, jehož výsledky publikoval časopis Earth and Planetary Science Letters. Zkoumané sopky jsou podle vědců v porovnání s většinou ostatních na Marsu velmi mladé, vznikly před několika sty miliony let. Pokud se v jejich okolí vyskytovali mikrobi, je podle vědců možné, že se jejich pozůstatky zachovaly v relativně původním stavu. Vědci analyzovali satelitní fotografie povrchu Marsu, které udělala americká sonda Mars Reconnaissance Orbiter. Prozkoumali tak rozsáhlé pole tvořené více než 130 malými kuželovitými útvary a doprovodnými proudy. Ty jsou na dně nejhlubšího kaňonu ve 4000 kilometrů dlouhé a zhruba deset kilometrů hluboké oblasti Valles Marineris.