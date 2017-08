Vědci našli látku proti obezitě a cukrovce druhého typu

Vědcům z Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR se podařilo objevit látku, která má pozitivní účinky při léčbě obezity a cukrovky druhého typu. Zatím se její účinky potvrdily u myší. O další vývoj látky včetně klinických studií projevila zájem farmaceutická firma Novo Nordisk, vědci s ní podepsali smlouvu v polovině srpna. Podle Martina Fuska z ÚOCHB by se nový lékl mohl v ideálním případě objevit na trhu za osm let. Není to první úspěch odborníků z ÚOCHB. V minulosti se jim například podařilo vyvinout látku z oblasti antivirotik, o niž také projevila zájem farmaceutická firma.