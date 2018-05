Vědci měří seizmickou aktivitu Alp, na výzkumu se podílejí i Češi

Na vrcholcích hor, na dně Středozemního moře, ale i na pastvinách či ve stodolách umístili vědci 600 senzorů, pomocí kterých sledují sebemenší otřesy v alpském regionu. Cílem je dozvědět se více o tektonickém pohybu a také o vzniku tohoto rozsáhlého evropského pohoří, uvádějí výzkumníci v aktuálním vydání odborného žurnálu Surveys in Geophysics. Součástí sledované oblasti je i podstatná část České republiky. Nejhlouběji položený senzor se nachází 2771 metrů pod hladinou moře, nejvyšší je pak v nadmořské výšce 3005 metrů. Projekt, který se jmenuje AlpArray, bude zjednodušeně řečeno dva roky měřit pulz Alp, první výsledky vědci očekávají už v nadcházejícím roce.

V Česku je umístěno 20 měřicích stanic, řekla ČTK Jaroslava Plomerová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. "Stanice registrují již od roku 2015," uvedla. Výzkum není zaměřen na seizmickou aktivitu, ale na procesy, které se odehrávají v hloubkových strukturách. "V podstatě i na kontakty Českého masivu s Alpskou předhlubní a s Alpami. To je právě to, co děláme my," řekla.