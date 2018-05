Ve Zlíně začíná filmový festival pro děti a mládež

Ve Zlíně začíná mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Letošní 58. ročník nabídne 300 filmů z 55 zemí, z toho 169 snímků je soutěžních. Hlavním tématem je československý film pro děti a mládež u příležitosti sta let české státnosti a 120 let československé kinematografie. Nebude chybět ani rakouské filmové okénko. Festival potrvá do 2. června. Nejstarší a největší filmovou přehlídku svého druhu na světě zahájí slovensko-český snímek Nina režiséra Juraje Lehotského.

Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež převezmou herci Magda Vášáryová a Jaromír Hanzlík. Za mimořádný přínos světové kinematografii dostane Zlatý střevíček Andrea Morricone, hudební skladatel a dirigent, syn slavného skladatele Ennio Morriconeho. Morricone mladší složil hudbu ke snímku 72 Hours in Bangkok českého režiséra a producenta Lubomíra Haltmara, který festival uvede ve světové premiéře. Na chodníku slávy před Velkým kinem budou odhaleny hvězdy se jmény herců Ivany Andrlové a Maroše Kramára.