Ve Vítkovických strojírnách skončilo víc než 550 zaměstnanců

Přes 550 zaměstnanců ostravských Vítkovických strojíren dostalo výpověď. Požádali o to kvůli nevyplaceným mzdám. Informoval o tom generální ředitel Bohuslav Fajmon. Zaměstnanci dostali mzdy naposledy v lednu. Po výpovědi by jim měl mzdy nahradit úřad práce. Podle Fajmona dostali výpověď všichni kromě likvidačního týmu, ve kterém je zhruba 30 zaměstnanců. Na jejich zaplacení by totiž firma měla mít peníze. Vítkovické strojírny na sebe podaly insolvenční návrh tento měsíc.

Vedení strojíren už dřív obvinilo z problémů původní mateřskou společnost Vítkovice. Podle jednatele firmy Michala Pivody se vedení pro insolvenci rozhodlo po neúspěšném jednání s možným investorem. Do firmy měl podle České televize vstoupit zakladatel holdingu Czechoslovak Group Jaroslav Strnad.