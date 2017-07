Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou na Hodonínsku letos oslaví 60 let. Slavnosti, které začínají tento čtvrtek, nabídnou krojovaný průvod, tradiční jarmark, vystoupení dětských souborů či koncert dechové hudby. Potrvají do neděle. Horňácké slavnosti se od jiných folklorních festivalů odlišují tím, že jde o ukázku výlučně regionálního folkloru, tedy devíti obcí Horňácka, které se do programu zapojují.